Operação Krisiun: duas pessoas são presas suspeitas de tráfico no ES

Um rapaz de 23 anos e uma jovem, de 20, foram presos suspeitos de serem integrantes de uma quadrilha que de tráfico de drogas na Grande Terra Vermelha, em Vila Velha.

As prisões foram feitas na última sexta-feira (14), em Vitória e Cariacica, na Operação Krisiun, elaborada pela Superintendência de Polícia Especializada e pelo Centro de Inteligência e Análise Temática (CIAT), com o apoio da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha.

O objetivo da operação era prender possíveis 10 pessoas que estavam diretamente ligadas ao grupo. Sobre os dois jovens presos na última sexta-feira, já haviam mandados de prisão temporária em aberto.

O rapaz de 23 anos foi localizado por policiais da DHPP de Vila Velha no bairro Sotelândia, em Cariacica.

Os militares haviam recebido informações de que o suspeito estaria sendo visto andando armado pelo bairro. Durante a patrulha, ele foi localizado pela equipe, mas, tentou fugir escalando um muro próximo, sendo alcançado pelos militares

Segundo os levantamentos da Operação Krisiun, ele faz parte do braço armado do grupo criminoso e conseguiu fugir das equipes na primeira tentativa de captura. O indivíduo tem passagens por homicídio e tráfico de drogas.

Já a mulher, que foi presa em Vitória e era responsável pela contabilidade do grupo, distribuição e venda de entorpecentes. Ela também tem passagens anteriores por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, os detidos foram encaminhados sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.