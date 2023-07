Parapentista se choca com pedra durante competição de voo livre no ES

Um jovem de 26 anos precisou ser resgatado pelo Notaer após bater em uma pedra e ficar agarrado em um arbusto a mais de 100 metros do solo, neste sábado (22), durante uma competição de voo livre em Baixo Guandu.

De acordo com o Notaer, “o parapentista foi surpreendido por uma turbulência durante o voo e precisou abrir seu paraquedas de emergência, mas o equipamento não funcionou e o piloto, ainda em queda, acionou o paraquedas reserva, vindo a se chocar com uma pedra e ficar agarrado em um arbusto a mais de 100m do solo”.

O jovem acionou uma equipe de resgate com o auxílio de um rádio e um celular. No local, a equipe do Harpia 08 chegou a preparar o cesto de resgate com cabo alongado de 38m, mas o atleta não conseguiu ser alcançado de imediato.

“Quando dois operadores aerotáticos no cesto se aproximavam da vítima, o arbusto se quebrou e o atleta, com seu equipamento, sofreu uma queda de 25m, escorregando pedra abaixo e parando em um platô”, explica o Notaer.

O jovem foi embarcado no cesto e levado para um campo de futebol próximo, onde foi entregue aos cuidados do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) . Ele estava consciente, orientado, com suspeita de fratura no tornozelo direito e edema no joelho esquerdo.