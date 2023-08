Passageiro é preso por injúria racial a motorista em ônibus no ES

No final da tarde do último domingo (30), um motorista de ônibus da Viação Águia Branca procurou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na altura do km 304, em Viana, na Grande Vitória, para denunciar um passageiro que tumultuava a viagem, proferindo palavras de baixo calão em sua direção.

O passageiro, um homem de 39 anos, morador de Vila Velha, também na Grande Vitória, teria embarcado em Marechal Floriano e desde então se digira ao motorista com rispidez em suas palavras, usando termos ofensivos. Chegou a ser repreendido pelo motorista, mas não parou.

Na altura do km 26,5, BR 262, local conhecido como Biquinha, em Viana, o passageiro abriu a porta da cabine e questionou o motivo do ônibus não estar andando (engarrafamento), sendo que nesse instante, começou a ofender o motorista, chamando por diversas vezes de “neguinho” e “filho da p**”.

O motorista apresentou uma testemunha, que nos confirmou toda a versão narrada pelo mesmo. O acusado apresentava notórios vestígios de embriaguez, tais como: odor etílico, olhos vermelhos, fala repetida e perda de equilíbrio.

Diante dos fatos, o conduzido, por em tese, ter cometido o crime de injúria racial, foi conduzido ao DPJ de Cariacica, juntamente com o motorista, para serem apresentados a esta autoridade policial a fim de que sejam tomadas as medidas cabíveis.