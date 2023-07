Patinhas Carentes tem dezenas de cães e gatos para adoção

Adotar um animal de estimação pode ser uma decisão significativa e transformadora na vida de muitas pessoas. A adoção proporciona um lar amoroso e seguro para animais resgatados e contribui para o controle da população de animais de rua. Porém, antes de dar esse passo importante, é essencial conhecer as regras do processo e entender as responsabilidades envolvidas na criação de um pet. A ONG Patinhas Carentes atua há mais de 10 anos na região da Grande Vitória e resgata, cuida e busca lares amorosos para animais de rua e atualmente tem dezenas de cães e gatos prontos para serem adotados.

Para adotar um bichinho com a organização, existem algumas etapas a serem seguidas. Segundo Marina Mello Damião, voluntária da ONG, o processo inicia-se com o preenchimento de um formulário no primeiro contato, seja através das feiras de adoção ou por e-mail.

“Em seguida, a equipe avalia o perfil do adotante e, caso esteja tudo de acordo, é feita uma visita para conhecer o animal. Após essa etapa, a adoção é concedida. O número de animais é rotativo, mas já chegamos a ter mais de 100 bichinhos esperando um lar. Os interessados podem enviar um e-mail para [email protected]”, explica. Os animais disponíveis para adoção podem ser encontrados no site e nas redes sociais da ONG Patinhas Carentes.

Marina ressalta que a adoção de um animal de estimação deve ser encarada com responsabilidade. “Adotar um animal é uma atitude de amor e responsabilidade. É importante lembrar que o animal vive cerca de 15 anos e sempre vai precisar dos nossos cuidados. Por isso, antes de adotar um animal, é importante avaliar se você tem condições de cuidar dele adequadamente”, explica.

Para quem está pensando em adotar um gato, a ONG Patinhas Carentes destaca alguns cuidados essenciais, como ter um apartamento telado, contar com um veterinário especializado em felinos, realizar a adaptação correta caso já possua outro gato, fornecer ração de qualidade, manter a caixa de areia limpa e garantir acesso a água limpa em vários potinhos pela casa.

No caso de adoção de cachorros, a organização orienta cuidados como atenção redobrada com o portão para evitar fugas, colocar uma coleira de identificação caso o animal não se incomode, ter um veterinário de confiança, proporcionar passeios diários, fornecer ração de qualidade e manter o ambiente limpo e livre de fezes e urina.

Veja mais cuidados com animais recém-adotados:

• Alimentação: é importante fornecer ao animal uma alimentação saudável e balanceada.

• Água: é importante fornecer ao animal água fresca e limpa diariamente.

• Abrigo: é importante fornecer ao animal um abrigo seguro e confortável para dormir e se proteger do frio e do calor.

• Exercício: é importante levar o animal para passear e brincar regularmente.

• Veterinário: é importante levar o animal ao veterinário regularmente para exames e vacinas.

• Amor e atenção: é importante dar ao animal amor e atenção. Os animais precisam de companhia e de se sentir amados.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação