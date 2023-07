Patrulha Maria da Penha apreende armas em cidade do ES

A Patrulha Maria da Penha consiste em uma ação de policiais militares, onde realizam visitas a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, integrando-se a Rede de Atendimento e de Enfrentamento à Violência contra a Mulher.

Em um dos patrulhamentos, militares da equipe de Patrulha Maria da Penha apreenderam armas durante uma visita tranquilizadora no bairro São Patrício, Serra, na tarde da última sexta-feira (21). Um homem acabou sendo detido e encaminhado para o Plantão Especializado da Mulher, onde as armas foram entregues.

Segundo a polícia, as armas eram do homem detido e não havia qualquer indício de que ele tivesse intenção de comercializar, além disso, até hoje não havia nenhum registro policial aqui no estado que ligasse o homem a qualquer fator criminal, e até aquele momento.

Os militares foram direcionados a realizar uma intervenção (visita tranquilizadora), a mulher vítima de violência, e lá constatou a situação que, em tese, configurava perturbação psicológica e ameaça. Os militares receberam a informação que o marido da mulher assistida estaria em casa e que ele possuía armas de fogo.

Também haviam denuncias de que a mulher se sentia ameaçada e que tinha receio de sair do local por medo do autor em questão. O homem denunciado atendeu os policiais e em entrevista, mesmo sendo informado dos direitos, afirmou que possuía armas de fogo e autorizou a entrada dos policiais a sua residência.

As armas de fogo foram apreendidas e as partes foram encaminhadas a delegacia especializada da mulher.