PC prende suspeitos de envolvimento em homicídio cometido no ES

As equipes das Delegacias de Polícia (DPs) de Vila Valério e Jaguaré prenderam, na última terça-feira (18) e nesta quinta-feira (20), dois homens, de 29 e 50 anos, investigados por envolvimento em um homicídio ocorrido no dia 12 de junho deste ano, em uma propriedade rural em Vila Valério. As prisões ocorreram em Vila Valério e São Gabriel da Palha, respectivamente.

De acordo com a Polícia Civil, na noite do dia 12 de junho, um trabalhador de 47 anos foi morto a tiros em uma propriedade rural em Vila Valério. Moradores da propriedade relataram que ouviram disparos de arma de fogo e, ao saírem, viram o homem caído. O Samu foi acionado e a equipe de socorro constatou a morte.

“Assim que o fato chegou à Polícia Civil, as investigações tiveram início. Os levantamentos levaram à identificação de dois autores, que também são trabalhadores rurais. Representamos pelas prisões temporárias, o que foi deferido pelo Poder Judiciário. Na terça-feira (18), cumprimos um dos mandados de prisão e, nesta quinta-feira (20), o outro”, relatou a titular da DP de Vila Valério, delegada Gabriela Zaché.

Segundo a PC, na terça (18), os policiais civis se dirigiram até a propriedade onde o crime ocorreu e prenderam um suspeito de 50 anos, que continuava trabalhando no local. Na oportunidade, os policiais também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do suspeito, com a apreensão de um telefone.

Já nesta quinta-feira (20), o outro investigado se apresentou na Delegacia de Polícia de São Gabriel da Palha, onde também estava com um mandato de prisão em aberto.

Os dois suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da justiça.