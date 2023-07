PM detém indivíduo e apreende mais de 600 pinos de cocaína no ES

Policiais militares do 7º Batalhão apreenderam maconha, cocaína, munições e uma pistola em uma residência no bairro Castelo Branco, Cariacica. A ação aconteceu na noite dessa segunda-feira (17), e um indivíduo de 20 anos foi detido.

Durante o policiamento, a equipe visualizou cerca de seis indivíduos armados em um beco. Foi dada voz de parada aos suspeitos, que desobedeceram e fugiram, tomando como direção as imediações de outros becos nos arredores.

Eles foram acompanhados e com o apoio de outros policiais um suspeito foi visto correndo em direção ao quintal de uma residência e segurando uma arma. O indivíduo foi abordado quando saía da casa. Ao revistá-lo nada de ilícito foi encontrado, porém o suspeito informou que às vezes passava a noite naquele imóvel, pois era a casa dos familiares da companheira dele, com a qual tinha um filho.

Tendo em vista que o indivíduo correu para o interior da residência, a equipe entrou no imóvel e em um dos quartos foi encontrada, na parte de cima do guarda-roupas, uma mochila contendo 658 pinos de cocaína, nove buchas de maconha, um coldre, um porta-carregador e um simulacro de arma de fogo. Embaixo do colchão da cama foi apreendida uma pistola calibre 380 com dez munições.

O indivíduo, de 20 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia Regional do município, onde o material apreendido também foi entregue.