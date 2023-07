PM realiza apreensão de drogas e armas com adolescentes no ES

No início da tarde desta segunda-feira (24), uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) apreendeu dois adolescentes com diversas unidades de entorpecentes, uma pistola 9mm, um carregador com 17 munições do mesmo calibre, além de dois rádios comunicadores. A ocorrência foi registrada no bairro São Benedito, em Vitória.

A guarnição realizava uma operação de saturação por uma área conhecida pela intensa atividade do tráfico de drogas, quando visualizou indivíduos em fuga por escadarias e becos, logo ao perceberem a aproximação dos militares. A equipe prosseguiu no encalço de dois suspeitos e acompanhou quando eles se esconderam em um imóvel ainda em construção, não habitado.

Foi realizada a abordagem dos suspeitos, sendo identificados os dois adolescentes, de 15 e 17 anos. Com eles foram apreendidos a arma de fogo, o carregador com as munições e os dois rádios comunicadores ligados na frequência do tráfico local. Ainda, com os menores estavam 258 pinos de crack, 246 pinos de cocaína, 166 palitos grandes de maconha, outras 33 buchas da mesma droga, 37 unidades de haxixe e seis de skank.

Os dois adolescentes e todos os materiais ilícitos apreendidos foram entregues à Delegacia Regional do município.