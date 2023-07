Polícia apreende adolescente suspeito de matar cigana de 14 anos

A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo apreendeu na tarde desta quarta-feira (26), o menor suspeito de matar sua companheira, a adolescente de 14 anos, em uma comunidade cigana na Bahia.

A apreensão ocorreu após troca de informações da Força-Tarefa com a Delegacia da Polícia Civil de Itabela, e o adolescente foi localizado em Vila Velha.

O mandado de busca e apreensão foi exarado pela 1ª Vara Criminal de Guaratinga sob a alegação de que o menor praticou ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado (feminicídio), previsto no art. 121, § 2°, inciso VI, do Código Penal (CP), sendo decretada a sua internação provisória por 45 dias.

O menor apreendido será encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Conflito com a Lei.

Crime envolve traições familiares

A cigana Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, foi morta com um tiro no queixo, na cidade de Guaratinga, a mais de 700 km de Salvador. Ela chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu.

Inicialmente, a polícia local trabalhava com a hipótese de acidente enquanto o rapaz limpava uma arma de fogo calibre 380. No entanto, informações contraditórias vieram à tona, levando as autoridades a tratarem o caso como feminicídio, sendo o marido, de 14 anos, apontado como autor do crime. Eles estavam casados há 40 dias.

Segundo a polícia, informações apontam que a motivação pode ter relação com problemas familiares que envolviam o jovem casal. O suspeito fugiu da cidade desde então.