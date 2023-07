Polícia Civil prende dois homens em operação de combate a roubos no ES

A Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares, prendeu dois homens, de 19 e 32 anos, na última terça-feira (18), durante diligências para investigar furtos e roubos que ocorreram no município.

As diligências receberam apoio da equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares e tiveram o objetivo de cumprir mandados de prisão, busca e recuperação de produtos roubados. Durante a ação, os Policiais Civis se deslocaram até o bairro Residencial Rio Doce, também no município, onde um dos alvos da investigação mora.

Durante o cerco, um dos investigados tentou fugir pulando o muro, mas foi alcançado e imobilizado pelos policiais. Outras duas pessoas, sendo uma delas um adolescente de 17 anos, foram localizadas dentro da casa. Na residência, os policiais apreenderam drogas, um revólver calibre 38, munições e três motocicletas roubadas.

“O homem de 32 anos é condenado por roubos e homicídio, somando pena de quase 60 anos de prisão. Ele também foi autuado em flagrante por tráfico de entorpecentes, receptação de material roubado e posse ilegal de arma de fogo. O outro detido de 19 anos tinha mandado de prisão em aberto pela prática de furto e foi autuado em flagrante por receptação de material roubado. Os dois foram encaminhados para o Presídio Regional de Linhares”, explicou o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.