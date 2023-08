Polícia identifica homem morto a machadadas em Ibatiba e suspeito esclarece motivação

O homem morto a golpes de machado no dia 24 deste mês em Córrego Santa Maria, zona rural de Ibatiba, foi identificado pela Polícia Civil. Trata-se de João Batista Martins, 53 anos.

À polícia, o suspeito do crime contou que matou João Batista porque ele entrava em sua casa sem permissão e ficava na residência acompanhado de um cão, o que o deixava incomodado e, por isso, ceifou a vida da vítima.

O suspeito não deixou claro para a Polícia Civil qual tipo de vínculo tinha com a vítima. João Batista foi encontrado morto no sofá da casa do acusado. Foi o próprio autor do crime quem avisou ao filho que havia matado um homem dentro de sua casa.

O filho do suspeito foi à casa e, assim que confirmou a versão do pai, chamou a Polícia Militar. Na ocasião, o corpo de João Batista foi levado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim. Já o autor do crime foi preso em flagrante e encaminhado à unidade prisional da região.

Ainda segundo a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Ibatiba, o inquérito deve ser concluído na próxima semana e, em seguida, remetido à Justiça.