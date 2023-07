Polícia Militar apreende armas em apartamento de chefe do tráfico no ES

A polícia militar de Espírito Santo cumpriu, nesta sexta-feira (21), mandado de busca e apreensão em Guarapari, região metropolitana da Grande Vitória, expedido pela 1ª Vara Criminal do município.

Durante a ação, os policias prosseguiram a um apartamento no bairro Praia do Morro, onde reside um indivíduo suspeito de comandar o tráfico de drogas na região. Com ele foi encontrado uma maleta marca Glock, dois carregadores de pistola Glock, um coldre e a quantia de R$ R$ 9.622,00 em espécie.