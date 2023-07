Polícia Militar apreende veículo clonado durante abordagem em Alegre

Policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão apreenderam, na tarde desta segunda-feira (24), por volta das 15h, um veículo com indícios de adulteração durante uma abordagem em Alegre, no sul do Estado.

De acordo com a Polícia Militar, os militares receberam informações do serviço de inteligência que um veículo modelo Fiat Toro estava com as placas de identificação que poderia estar com irregularidades, sendo necessário uma abordagem.

O veículo foi localizado no Centro da cidade e durante a verificação, constataram que a placa não era registrada no Detran e o documento apresentado não conferia com o número chassi, sendo o original pertencente a outro veículo também do Modelo Fiat Toro de cor Cinza.

Ainda, segundo a PM, a condutora do veículo informou que o veículo pertence ao seu marido e foi adquirido através de uma negociação com outro veículo. Diante das irregularidades, o veículo foi removido ao pátio credenciado do Detran.

A condutora foi encaminhada à 6ª Delegacia regional de Alegre para prestar esclarecimentos.