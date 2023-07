Polícia Rodoviária Federal  comemora 95 anos de instituição

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está presente na vida dos brasileiros há 95 anos. Fundada em 24 de julho de 1928, sob o lema do governo da época, “governar é construir estradas”, a então “Polícia de Estradas” nasceu com o objetivo de proteger os usuários do modal rodoviário, que anos mais tarde se tornaria o mais importante da matriz de transporte brasileiro.

Neste aniversário de 95 anos, a PRF reafirma seu compromisso de proteger vidas, zelar pelos direitos humanos e trabalhar incansavelmente para garantir a segurança viária e combater o crime.

Para celebrar os 95 anos de sua atuação, a Polícia Rodoviária Federal escolheu Rio Grande do Sul para a exposição alusiva à data, que começou na última sexta-feira (21) e vai até domingo (23), no piso L2 do ParkShooping Canoas. Estarão expostas as viaturas Mustang GT, uma motocicleta Harley Davidson Road King Police, e um Fusca ano 1972, representando uma parte da história da instituição.