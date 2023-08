Policial militar morre após atropelar cavalo em rodovia do Espírito Santo

Um policial militar de 31 anos morreu na madrugada deste domingo (30) após um grave acidente na BR 101, em Conceição da Barra. O militar, que dirigia um Chevrolet Onix, perdeu o controle da direção depois de atropelar um cavalo, que estava na pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a namorada do policial de 21 anos foi socorrida com vida para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Ela teve ferimentos de gravidade média.

O soldado, identificado como Douglas Henrique de Souza Vasconcelos, morreu no local do acidente. Ele ingressou na PM em 2014 e era lotado na 2ª Cia do 13º Batalhão. Em nota, a Corporação lamentou a morte do jovem.

“É com imenso pesar que a Polícia Militar do Espírito Santo informa o falecimento do Sd Douglas Henrique de Souza Vasconcelos, ocorrido neste domingo (30), em decorrência de um acidente automobilístico.

O carro do militar, que era lotado na 2ª Cia do 13º Batalhão, colidiu com um cavalo na BR 101 Norte resultando no seu falecimento ainda no local do acidente, além de sérios ferimentos à sua companheira, que encontra-se hospitalizada. O sepultamento ocorreu no final da tarde de hoje, em Conceição da Barra.

Na oportunidade, prestamos os mais sinceros pêsames, rogando a Deus que conforte os familiares e amigos.”.