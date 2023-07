População pode solicitar informações sobre obras em andamento em Cachoeiro

Com um grande volume de obras públicas em andamento, Cachoeiro de Itapemirim avança rumo a diversas melhorias em sua infraestrutura urbana.

Para que os moradores possam tirar suas dúvidas sobre o andamento dos serviços de responsabilidade da Prefeitura, a Ouvidoria Geral do Município disponibiliza dois canais de comunicação: o número 156 e o WhatsApp 98814-3357.

Nessas plataformas, o cidadão pode solicitar informações, como previsão para conclusão, mudanças no trânsito, valores investidos e os benefícios que os serviços em andamento trarão para a cidade.

“A Ouvidoria Geral é um elo entre o poder público e a sociedade civil, sendo uma importante ferramenta de transparência e controle social. Nossos ouvidores estão a postos para acolher e esclarecer as dúvidas do cidadão, promovendo um canal de diálogo aberto e efetivo”, afirma Mylena Lopes, controladora geral do Município.