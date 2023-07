Prefeitura cria comitê para reforçar prevenção da violência nas escolas

Em continuidade às ações com foco na segurança das unidades de ensino do município, a Prefeitura de Cachoeiro instituiu, nesta segunda-feira (24), pelo decreto Nº 33.122, um comitê para discussão e elaboração de estratégias voltadas para prevenir e coibir quaisquer tipos de violência no ambiente escolar.

Formado por diferentes setores da gestão municipal e conselheiros tutelares, o comitê tem como principal missão analisar a atual situação relacionada à violência nas escolas, com o intuito de coletar dados, estatísticas e relatórios sobre o tema.

A partir dessas informações, serão elaboradas políticas públicas e estratégias específicas para garantir um ambiente ainda mais seguro para estudantes e servidores.

Com uma abordagem multidisciplinar, envolvendo agentes públicos das áreas de educação, saúde, segurança e assistência social, o comitê também atuará, para garantir suporte adequado às vítimas de violência nas escolas, oferecendo-lhes serviços de aconselhamento e de encaminhamento para serviços especializados. Serão disponibilizados, para essas pessoas, canais de denúncia seguros e confidenciais, além de estratégias de intervenção e de resolução de conflitos.

“A educação é uma responsabilidade compartilhada. É fundamental que trabalhemos, em conjunto, para garantir a segurança e o bem-estar de nossos alunos e servidores. Com a formação desse Comitê, teremos uma abordagem estratégica e coordenada para enfrentar a violência nas escolas e promover um ambiente de aprendizado saudável e seguro”, destaca a secretária municipal de Educação, Cristina Lens.

“Estamos comprometidos em oferecer um ambiente seguro e positivo para nossos alunos e professores. Com a cooperação de todos os envolvidos, tenho certeza de que poderemos implementar políticas eficazes que farão a diferença em nossas escolas”, expressa o prefeito Victor Coelho.

Outras ações

Em 2023, a Prefeitura de Cachoeiro já concretizou outras ações de combate à violência nas escolas, com a realização de capacitações para servidores e o remanejamento na escala de agentes da Guarda Civil Municipal, ampliando seu efetivo para atender às unidades de ensino.

Além disso, a gestão municipal investe na aquisição de mais câmeras de videomonitoramento para as escolas municipais, posicionadas em pontos estratégicos, como salas de aula, corredores, pátio e portões de acesso.