Prefeitura e Governo do ES debatem a cultura do abacaxi e seus desafios

Marataízes recebeu, nesta terça-feira (25), uma oficina técnica para colaboração no Plano de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba. A oficina foi conduzida pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, e contou com a presença do Subsecretário de Estado de Desenvolvimento Rural, Miguel Tesch Simon.

No encontro, realizado na sede da Secretaria Municipal de Agricultura, produtores, especialistas e representantes do setor debateram o cenário da cadeia produtiva. O objetivo final foi estabelecer metas e propor ideias para desenvolver a produção de abacaxi nos próximos dez anos. As diretrizes vão entrar no Pedeag 4, que está sendo coordenado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca.

A produção de abacaxi gerou R$ 125 milhões aos produtores capixabas no ano de 2022, com 46 milhões de unidades produzidas, de acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Espírito Santo é o 10º maior produtor da fruta no Brasil.

A produção concentra-se em 97% no litoral sul capixaba, com destaque para Marataízes, responsável por 58% da produção estadual, e Presidente Kennedy (32%). Também se destacam na quantidade produzida os municípios de Itapemirim, São Mateus e Jaguaré, na sequência.

O PEDEAG é um plano de estado e tem como objetivo ser um referencial para o desenvolvimento das principais cadeias produtivas da agricultura, pesca e pecuária do Espírito Santo, de modo a integrar programas, projetos e ações entre os setores público, privado e não governamental.