Prêmio da Música Capixaba anuncia nomes dos finalistas de sua 2ª edição

A segunda edição do Prêmio da Música Capixaba já tem seus finalistas. A escolha foi feita com participação do público. Por meio de votação popular, foi definido um dos quatro finalistas em cada categoria, enquanto os demais foram selecionados pela curadoria da premiação.

A partir de 11 de agosto, começa a escolha dos vencedores, que serão conhecidos durante a cerimônia de entrega do prêmio, a ser realizada em 26 de setembro no Teatro da Ufes, com transmissão ao vivo pela TV Educativa do Espírito Santo.

O evento celebra os profissionais da música capixaba e as realizações musicais feitas durante o ano de 2022. Ao todo, são 24 categorias, que incluem áreas técnicas, destaques individuais e coletivos, além dos produtos musicais mais relevantes do último ano, como melhor álbum, EP, música, composição, arte visual e videoclipe.

“Esses são os finalistas que superaram todas as etapas de construção do prêmio. O resultado reflete a nossa diversidade musical e nossa identidade como capixabas. Acima de tudo, o prêmio existe para celebrar e reconhecer os nossos valores, difundir a qualidade da nossa produção musical para o público capixaba e de todo o Brasil e promover o encontro da classe profissional de artistas do Espírito Santo”, afirma Daniel Morelo, correalizador do evento.

O Prêmio da Música Capixaba é uma realização da MM Projetos Culturais, com patrocínio da ES Gás e ArcelorMittal, viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria da Cultura. O evento conta ainda com apoio da Universidade Federal do Espírito Santo, da TVE-ES e do Formemus – Formação Mercado Musical.

Confira a lista clicando AQUI