Presidente Kennedy sedia workshop sobre saúde do trabalhador

A Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, promove o 1º Workshop em Saúde do Trabalhador, nos dias 27 e 28 de julho de 2023, das 8h às 16h, no Auditório da SEME.

O evento tem como objetivo capacitar profissionais sobre como lidar com o manuseio adequado dos materiais biológicos. A programação contará com palestras de especialistas em legislação trabalhista e previdenciária, enfermagem do trabalho, epidemiologia do trabalho e vigilância em saúde do trabalhador.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site presidentekennedy.es.gov.br. Ao final do evento, os participantes receberão um certificado de participação.

O evento será dividido em duas turmas de interessados. No dia 27 de julho (quinta-feira), a programação será voltada para a primeira turma. Já no dia 28 de julho (sexta-feira), será a vez da segunda turma participar. Ambos os dias terão a mesma estrutura de horários e palestras.

O Workshop em Saúde do Trabalhador é uma importante iniciativa da Prefeitura de Presidente Kennedy para conscientizar e capacitar profissionais sobre os riscos do manuseio de materiais biológicos. Por meio deste evento, o município busca contribuir para a prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

Palestrantes:

Gilson Ventura dos Santos (Auditor do INSS e especialista em legislação trabalhista e previdenciária);

Kenfell da Silva Coutinho (Enfermeiro do Trabalho);

Érico Malavasi (Especialista em Epidemiologia do Trabalho);

Cristiane Lovati Dal Col Azeredo (Referência Técnica Regional em Vigilância em Saúde do Trabalhador).

Inscrições:

Acesse o site presidentekennedy.es.gov.br para se inscrever.