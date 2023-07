Preso acusado de atirar contra policial civil no ES

Diligencias que faziam ronda no Bairro Santa Rita em Vila Velha, foram surpreendidas no último dia 13, quando um homem atirou contra um civil que realizava ações junto ao grupo de militares.

O policial precisou se abrigar em uma escola próxima, ninguém se feriu mas as aulas precisaram ser suspensas para manter a integridade dos alunos e profissionais da escola. De acordo com a Polícia Civil, uma equipe do departamento especializado de investigações criminais foram surpreendidos por criminosos que efetuaram vários disparos contra os militares.

O jovem que atentou contra a patrulha, foi encontrado 24 horas depois no Bairro Ataíde, também em Vila Velha, com apoio da força tática. Vale ressaltar que a diligência da polícia que realizava ações em Santa Rita, estava à paisana. Na tarde desta quinta-feira(19), a polícia conversou com a imprensa e repassou detalhes da prisão.