Preso em Iúna um dos principais fornecedores de drogas do ES

A Força Tarefa de Segurança Pública do Espírito Santo prendeu três procurados pela Justiça nesta quarta-feira (19). Segundo a Polícia Federal, o principal alvo da operação, um homem de 45 anos, foi preso na cidade de Iúna, onde passava férias com a família e amigos. Os detidos têm envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com as investigações, ele seria responsável pelo fornecimento de drogas no Espírito Santo e a vinda ao Estado também serviria para planejar novas entregas de entorpecentes com seus comparsas locais.

Em agosto de 2021, foi encontrado com este homem 410 mil reais em espécie na cidade de Aracruz, em abordagem policial na BR 101, sendo que na ocasião não esclareceu a origem do dinheiro e permaneceu em silêncio.

Foto: Divulgação/PF

Foram também cumpridos mais dois mandados de prisão de outros dois homens, com idades de 30 e 33 anos, sendo que o primeiro foi preso na cidade de Confresa/MT com o apoio da Polícia Civil matogrossense. O terceiro alvo se encontrava preso no Centro de Detenção Provisória de Viana/ES.

O preso na cidade Confresa/MT seria um dos transportadores da droga e responsável pelos arranjos na ocultação dos entorpecentes, além de providenciar cargas de produtos legalizados no intuito de dissimular a carga ilegal e dificultar qualquer ação fiscalizatória.

Com ele foram apreendidas anotações de controle do tráfico, cheques, celular, notebook e uma espingarda calibre 28 com 12 munições intactas. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão, objetivando localizar drogas, armas e dinheiro proveniente dos crimes praticados pelos acusados.

Os mandados de prisão temporária foram expedidos pela 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional e, agora, ficarão à disposição da Justiça, onde já respondem pelos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico, com penas que podem chegar a 25 anos de reclusão.