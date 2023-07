PRF apreende 320 kg de cocaína que seria levada do ES ao RJ

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu, na manhã desta terça-feira (18), um veículo transportando 320kg de cloridrato de cocaína, na BR 101, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

De acordo com a PRF, após denúncia anônima informando que um veículo Hyundai/HR, de cor branca, com baú, estaria levando uma grande quantidade de droga do Espírito Santo para o Rio de Janeiro, a PRF do ES, em conjunta com a do RJ, iniciaram o rastreamento para localização do veículo.

O condutor, um homem de 25 anos, inicialmente mostrou um veículo vazio, mas entrou em contradição ao dizer qual seria motivo da ida ao RJ. Os policiais realizaram vistoria e localizaram um fundo falso no baú do veículo. Dentro deste fundo foram encontrados cerca de 221 tabletes da substância entorpecente conhecida como cloridrato de cocaína, totalizando 320 kg.

Segundo informações da PRF, o condutor informou que o veículo foi adaptado e recebeu a droga em Vitória, de onde seguia para entrega em um posto de combustível no Rio de Janeiro, de onde seguiria para o porto de Itajaí, em Santa Catarina, com destino final a um país na Europa.

O caso será investigado pela Polícia Civil.