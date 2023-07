Prisões realizadas em Afonso Cláudio durante operação Saturação

Na última quinta-feira (20), os militares da 2ª Companhia Independente de Polícia Militar do Espírito Santo, incluindo a Equipe de Força Tática e o Serviço de Inteligência realizaram a Operação Saturação na área da 2ª CIA IND, em Afonso Cláudio.

A Operação resultou na prisão de três pessoas, sendo duas após serem localizadas pelos militares para cumprimento de mandado de prisão expedidos pela comarca do município de Afonso Cláudio e uma delas após ser realizada saturação pelas regiões com maior incidência de tráfico de drogas.

Sobre esta última prisão, os militares identificaram um indivíduo comercializando entorpecentes no bairro João Valim, Afonso Cláudio, em que mesmo após tentar empreender fuga, foi efetuada a sua prisão e condução à Delegacia de Polícia Civil do município de Venda Nova do Imigrante.