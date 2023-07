Procurado por homicídio é encontrado pela PC no ES

Desde o dia 3 de Janeiro, a Polícia Civil já vinha procurando um homem acusado de homicídio no bairro Novo Horizonte na Serra, mas era só o inicio, porque segundo os militares, o procurado já tinha cometido outro assassinato em outubro de 2022.

Jocemar de Assis Panhis Chagas de 42 anos, havia sido denunciado de forma anônima pelos dois crimes, mas havia fugido para a zona rural de Santa Teresa. No vídeo liberada pela polícia é possível ver como o último homicídio foi cometido. A última vitima foi morta no meio da rua. O autor chegou, cometeu o crime e saiu de carro em pouco mais de um minuto.

Jocemar tinha o registro para porte legal de arma porém somente para manter em sua residência, mas sua real intenção era cometer os crimes. Vitima e assassino moravam no mesmo bairro, inclusive dividindo o mesmo quintal. Jocemar alega que o homem vinha agredindo sua esposa e ameaçando a família do criminoso mas em nenhum momento procurou a delegacia para prestar boletim.

A vitima também já havia sido presa, estando em regime semi-aberto por tráfico de drogas mas não retornou ao presidio, por este motivo também, Jocemar premeditou o crime. Os militares afirmam que Jocemar poderia ter buscado a justiça mas preferiu fazer com as próprias mãos.

