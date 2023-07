Produtores rurais e artesãos poderão expor no Festival MC 2023

Com o tema “Cidade Terra”, a edição 2023 do Festival MC (Movimento Cidade) traz uma novidade: a “Feira Lá da Roça”, que funcionará nos dois dias de festival, em 18 e 19 de agosto, no Centro Cultural Carmélia. Na iniciativa, dez produtores rurais e artesãos capixabas terão a oportunidade de expor e vender seus produtos de forma gratuita.

A “Feira Lá da Roça” será um espaço dedicado aos produtores capixabas maiores de 18 anos que trabalham com itens naturais, orgânicos ou artesanais, como alimentos, cosméticos, bijuterias, cerâmicas, objetos de decoração e muito mais – feitos com a própria mão, em comércio familiar ou comunitário. O objetivo é valorizá-los e estimular o consumo dessa cadeia produtiva.

As inscrições para participar da “Feira Lá da Roça” já estão abertas e seguem até o dia 24 de julho. Os interessados podem se inscrever através do link: bit.ly/festivalmc_feira.

Além de oferecer mais uma boa oportunidade de exposição e comercialização dos produtos, a feira também se alinha aos valores de sustentabilidade e valorização da cultura local, presentes no tema “Cidade Terra” – um paralelo com a cultura da partilha no espaço urbano e rural capixaba. Do abacaxi ao cacau, do morango ao milho e da banana ao café, o festival este ano celebra a riqueza cultural em suas mais diversas formas.

“Nesse 2023, entre as ruas de Cais e Carmélias adormecidos, o MC regenera e semeia a cultura da partilha: trabalha e confia enquanto planta, rega o fruto, colhe a fruta. (…) Arte é fruto, precisa escoar e fluir. Brotamos na produção cultural, onde a terra é a cidade, a arte é o instrumento, as ideias são sementes, o incentivo é o adubo e o fruto é (sempre) transformador”, diz trecho do manifesto desta edição.

Muito mais na programação

O audiovisual, base do DNA do Festival MC, se manifestará em três mostras de cinema em 2023: uma nacional, uma capixaba e outra em metaverso. Serão aproximadamente 20 títulos. As exibições acontecerão num megatelão de 15 metros de altura por 8 de largura, um ineditismo em Vitória.

As exibições dos filmes serão encerradas com shows musicais. Na sexta, por exemplo, Djonga (MG) está confirmado. No sábado, Liniker (SP), Rico Dalasam (SP) e Afrocidade (BA) se apresentam.

A entrada é gratuita – com limitação de público – e não haverá retirada de ingressos, por isso é importante chegar cedo. A doação de alimentos será necessária na entrada do festival e os donativos serão enviados para as 9 comunidades do entorno do Carmélia.

O Festival MC tem patrocínio Master do Instituto Cultural Vale. Patrocínio da Budweiser, Smartfit e Grupo Tristão. A concepção é da produtora Movimento Cidade Projetos Criativos e a Realização da Puri Produções, através do Ministério da Cultura, Governo Federal e da Lei de Incentivo à Cultura Estadual (LICC), através da Secult-ES.