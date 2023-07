Projeto para dar transparência às gestões capixabas é lançado no ES

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (Ibef-ES) lançou nesta terça (25) mais uma iniciativa para estreitar os laços entre os setores público e privado. Trata-se do “Finanças Capixabas em Pauta”, um encontro onde a instituição vai receber entes públicos para apresentarem seu trabalho e os reflexos de sua gestão.

Neste primeiro encontro, a entidade recebeu o prefeito Lorenzo Pazolini, que divulgou as entregas realizadas pela prefeitura em diversos setores, como saúde, educação, segurança, entre outros.

O presidente do Ibef-ES, Pedro Chieppe, abriu o encontro destacando que a iniciativa é uma forma de dar transparência ao trabalho dos gestores públicos.

Pazolini iniciou sua apresentação explicando que começou sua gestão num momento difícil, com pandemia, retração econômica e desemprego. “Havia uma crença de que a prefeitura da capital era rica, mas isso não era uma verdade. Herdamos orçamento de R$ 6,5 milhões e entendemos que o cenário precisava mudar. Entendemos que era preciso ter uma gestão participativa e eficiente e não como estava acontecendo. A máquina pública só pagava custeio e o pagamento de pessoal. Mas conseguimos sair de R$ 6,5 milhões para 216 milhões destinados para investimentos. E isso foi possível com organização administrativa e financeira”, avaliou.

O prefeito de Vitória enumerou várias ações realizadas para que a instituição conseguisse melhorar: corte de metade dos cargos comissionados e dos privilégios; publicação do decreto que proibiu o nepotismo na administração municipal, implantação da reforma previdenciária; renegociação de contratos e corte de custeio, entre outras.

Educação

Segundo Pazolini, foram investidos mais de R$ 100 milhões em infraestrutura das unidades escolares, além da implementação de cardápios planejados, entrega de tablets aos estudantes, suporte para crianças com deficiência, exame oftalmológico, aula de libras, entre outras iniciativas.

Saúde

No setor de saúde, o foco foi a vacinação, que colocou Vitória como referência. Também houve a ampliação do horário de atendimento das unidades de saúde dos bairros Conquista, Jardim Camburi, Maria Ortiz, Maruípe, Praia do Suá e Santo Antônio; redução da fila de espera para consultas especializadas, etc.

Segurança

A implantação de mais câmeras de monitoramento e o reforço na guarda municipal trouxeram mais segurança para a população. A chegada da Casa Rosa, criada para atender mulheres vítimas de violência doméstica e suas famílias, também está entre as iniciativas que o prefeito destacou em sua apresentação.

Assistência social

Pazolini explicou que há quem acredite que uma gestão austera não investe em assistência social, mas que na prefeitura de Vitória isso não aconteceu. “Houve um crescimento de 62,34% nos investimentos no setor. Nos organizamos para garantir esses atendimentos. O projeto Vix + Cidadania veio como divisor de águas na vida das pessoas e serve de suporte inicial para se estruturarem e seguirem seu próprio caminho. O programa de moradia social entregou 150 residências e agora estamos com o novo projeto, o Casa Feliz e Segura, que é o de reformar imóveis”, explicou.

Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória Pedro Chieppe, presidente do Ibef-ES