Projeto pioneiro de piscicultura será inaugurado no Espírito Santo

O primeiro complexo de produção de peixes ambientalmente sustentável do Espírito Santo, pioneiro na automação do dia a dia da piscicultura, será inaugurado ainda neste mês. Instalado no Córrego Varjão, município de Rio Bananal, na divisa com Linhares e deve tornar a região referência nacional no ramo.

Após buscar informações sobre esse tipo de manejo no Paraná, o piscicultor Antonio Roberte Bourguignon está migrando da criação de tilápias em tanques redes para o sistema de tanques escavados.

