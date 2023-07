Repórter investigativo, Valmir Salaro é um dos convidados do Festival Crias.Lab

Além da música, os bate-papos também reúnem convidados expressivos quando o assunto é engajamento nas redes. Serão oito bate-papos, com participação de jornalistas, influenciadores, podcasters, cineastas, entre outros profissionais que se destacam nas plataformas digitais. Entre os convidados estão os jornalistas e repórter especial do programa Fantástico Valmir Salaro, Ratão Diniz, e a fotógrafa e artista visual, Márvila Araújo.

É com grande entusiasmo que o Festival Crias Lab anuncia a presença ilustre de Valmir Salaro, o renomado repórter do Fantástico como um dos convidados de honra em sua segunda. O festival acontecerá nos dias 04 e 05 de agosto na Quadra da Escola Mocidade Unida da Glória, em Vila Velha.

Valmir Salaro é uma das figuras mais reconhecidas no jornalismo investigativo e de destaque do programa Fantástico, da Rede Globo. Com uma carreira de excelência na área, Salaro tornou-se referência como repórter especial, trazendo à tona reportagens que abordam temas cruciais e de grande impacto social.

Sendo um dos grandes nomes do jornalismo, Valmir compartilha com o telespectador revelações de fraudes, escândalos e questões profundas da sociedade. Sua abordagem incisiva e ética jornalística exemplar o tornaram um dos repórteres mais confiáveis e respeitados do Brasil. E não é à toa! Em 1982, conquistou o Prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos.

Além de seu trabalho no jornalismo, Valmir Salaro é conhecido por seu engajamento em causas sociais. Sua dedicação em trazer à tona questões que afetam a sociedade e dar voz aos desfavorecidos demonstra seu compromisso com a construção de um mundo mais justo e igualitário.

Participação no Festival Crias Lab:

Durante o Festival, Valmir Salaro exibirá seu documentário, às 14h no sábado, dia (05), “Escola Base – Um Repórter Enfrenta o Passado” (1h46min), com direção de Caio Cavechini e Eliane Scardovelli. Gênero: Documentário, Crime, Investigação. Ano de lançamento: 2022, com classificação: A12

Sinopse:

Valmir Salaro foi o primeiro repórter a noticiar uma acusação de abusos de crianças de 4 anos. Os denunciados eram inocentes e o caso virou escândalo nacional. 28 anos depois, ele reencontra os acusados.

Inscrição

A programação do Crias.Lab é totalmente gratuita e, para participar dos painéis e sessões da Mostra Crias da Quebrada, basta acessar o site criaslab.com para ser direcionado para a plataforma Sympla. Os shows do Crias.Lab têm classificação indicativa de 18 anos e a quantidade de ingressos está limitada à capacidade de público da MUG. Bate-papos e Mostras possuem classificação de 12 anos, além da entrega de 1 kg de alimento não perecível.

O Crias.Lab tem o patrocínio do Banco Modal Mais e ES Gás e conta com o apoio do Globo Play, Grupo Tristão, Prefeitura de Vila Velha, Escola de Economia Criativa – co.liga Digital, Fonte Hub, Rede Gazeta, Centro Universitário FAESA, Escola de Samba Mocidade Unida da Glória, Liga das Escolas de Samba do Grupo Especial do Carnaval Capixaba – Liesge e apoio de mídia do Canal Futura. A produção é de A Selva e Puri Produções. Realização da Terreiro de Ideias, Instituto Com.Chá e do Ministério da Cultura – Governo Federal, por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Retire seu ingresso AQUI