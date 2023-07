Romeu Zema participa de agenda com Alckmin e Casagrande no ES

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), visitará o Espírito Santo, nesta quinta-feira (27). Ele vai acompanhar o embarque do carregamento de lítio do Vale do Jequitinhonha, no Porto de Vitória.

A partir das 10h, Zema seguirá para o Ilha Buffet, no Alvares Cabral, onde deve encontrar o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), e o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), no evento de celebração dos 65 anos da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), onde também será assinada a primeira Zona de Processamento de Exportação (ZPE) privada do país, que ficará em Aracruz.

O ato vai celebrar oficialmente a consolidação da nova área industrial dedicada ao comércio exterior.

Há previsão ainda de que o governador de Minas Gerais participe de um encontro com os filiados e apoiadores capixabas, a partir das 13h, no auditório da Fucape, em Vitória.