Santa Casa promove treinamento para garantir segurança de pacientes

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro deu início, nesta terça-feira (18), a uma jornada de treinamento para os funcionários que atuam diretamente com os pacientes internados na instituição.

A iniciativa é uma ação do Núcleo de Segurança do Paciente e tem como objetivo reforçar o treinamento para a aplicação dos protocolos Básicos da Segurança do Paciente. De acordo com a enfermeira Sinara da Cruz Figueiredo, o propósito desses treinamentos é padronizar as ações e cuidados dos profissionais, incentivando e melhorando a segurança do paciente dentro da instituição, além de proporcioná-los uma melhor assistência.

“Acreditamos que todos fazendo sua parte, todos ficam mais seguros. O protocolo realizado nesta terça-feira é o de prevenção da queda. Então todos os profissionais podem identificar situações de risco e principalmente orientar os pacientes e acompanhantes”, destacou.

Entre os cuidados que serão reforçados nos treinamentos estão, garantir um transporte seguro, utilizando a passarela do pátio, orientar o paciente a não se levantar rápido, manter grades elevadas das camas e macas, transportar o paciente em cadeira de rodas e acompanhar o paciente em suas atividades prevenindo a queda.

Além disso, a importância de notificar o núcleo quando acontecer alguma ocorrência para que sejam avaliadas as medidas para melhorias necessárias. Nas próximas semanas, os treinamentos continuam com os temas Protocolo de Identificação Segura do Paciente e Prevenção de Lesão por Pressão.