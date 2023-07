Sejus abre concurso público com 600 vagas para inspetor penitenciário

A Secretaria da Justiça (Sejus), por meio do instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), vai realizar o Concurso Público para o provimento do cargo de inspetor penitenciário. São 600 vagas para unidades prisionais nos municípios da Grande Vitória, Noroeste, Norte e Sul do Estado.

As inscrições podem ser feitas no período de 25 de julho a 24 de agosto, por meio do site do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo (IBADE), www.ibade.org.br.

O edital foi publicado nessa sexta-feira (21), no Diário Oficial do Estado. Podem participar candidatos dos sexos masculino e feminino, com idade mínima de 18 anos e Ensino Médio completo. Também é pré-requisito ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nas categoria “B”, “C”, “D” ou “E”. A remuneração do cargo é de R$ 3.862,91 mais auxílio-alimentação no valor de 600 reais, com carga horária de 40 horas semanais.

O certame contará com reserva de vagas para candidatos com deficiência, negros e indígenas.

O concurso vai ser composto por 07 (sete) etapas: prova objetiva, redação, exame de aptidão física, exame psicotécnico, exame de saúde, heteroidentificação, investigação social e curso de formação. Todas de caráter eliminatório.

Atribuições do cargo

Entre as atribuições do cargo de inspetor penitenciário estão atividades voltadas ao planejamento, organização, monitoramento, execução e avaliação das atividades de rotina inerentes à gestão penitenciária e atividades assistenciais prestadas as pessoas privadas de liberdade.

Confira o Edital!