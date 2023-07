Seminário sobre comportamento suicida na infância e adolescência

Cachoeiro de Itapemirim se prepara para a realização do seminário “Autolesão e Comportamento Suicida na Infância e Adolescência: Prevenção e Pósvenção”.

O evento está marcado para 30 de agosto, antecedendo o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A atividade é uma promoção da Câmara Municipal, tendo o vereador Paulinho Careca (PSB) como proponente, contando com a participação de profissionais das áreas da Saúde, Educação, Cidadania e Direitos Humanos. Também participarão autoridades políticas municipais e estaduais, entidades não governamentais e familiares de crianças e adolescentes com histórico ou fatores de risco para o comportamento suicida.

O seminário é uma das atividades que marcará a programação do Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre a prevenção ao suicídio. “Recebemos um pedido de socorro de uma mãe, que representa um grupo de mães, todas em processo de lidar com tentativas de suicídio e situações de autolesão com os filhos. Infelizmente, é uma triste realidade e está à nossa volta, em todos os cantos da sociedade, em todas as classes. Provocaremos uma ampla discussão do tema”, explicou Paulinho Careca (PSB).

Serviço:

Data: 30/08/2023 – 14h às 17h30

Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim

Mais informações: (28) 99999-3866