TJES abre oportunidade de estágio para estudantes de graduação em Direito

O 3° Juizado Especial Cível da Serra do Tribunal da Justiça do Espírito Santo (TJES) está com um processo seletivo em aberto para estágio. A vaga é destinada exclusivamente para estudante de graduação em Direito, matriculados em uma instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

A vaga tem uma carga horária de 4 horas diárias, somando ao final da semana 20 horas, e a remuneração de R$ 800,00, com acréscimo do vale-transporte de R$ 104,56.

Os candidatos interessados na vaga devem enviar o currículo para o endereço de e-mail: [email protected] e [email protected]