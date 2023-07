Torneio da Amizade volta em Muniz Freire nesta sexta (21)

Depois de anos de espera, o tradicional Torneio da Amizade de futsal volta a ser disputado em Muniz Freire. Os jogos serão abertos nesta sexta-feira (21) e vão fazer parte também da programação da 132ª Festa de Emancipação Política e 38ª Exposição Agropecuária do município. A festa começa neste domingo (23) e seguirá até o outro domingo (30). E a final do torneio acontecerá na noite da próxima quarta (26).

Os jogos de abertura do Torneio da Amizade acontecem na noite desta sexta (21), a partir das 19h30, no Ginásio de Esportes Paulo Roberto Pastore. A competição terá o formato de mata-mata. Ou seja, cada jogo será eliminatório, ou melhor, quem vencer segue na disputa.

Nesta sexta, se enfrentam Tá na Área e Juventus, às 19h30. Em seguida, jogam Colorado e 100% Caparaó. As partidas do Torneio da Amizade vão retornar na segunda-feira (24), sempre com jogos às 19h30 e 20h30, com Atlético Piaçu contra Itaici e Igreja Batista contra Vira Copos Futsal.

A partir de então, estarão definidas as equipes classificadas para disputar as semifinais. Os jogos vão acontecer na terça-feira (25), nos mesmos horários da noite. A final vai acontecer na quarta-feira (26), às 20h30. Antes, haverá um jogo de futsal feminino, às 19h30.

Já a Festa e Expoagro de Muniz Freire vai acontecer no Parque de Exposições Dyrcêo Santos. A programação começará com missa em ação de graças e também terá culto religioso, concurso leiteiro e muitos shows. O evento, assim como o Torneio da Amizade, é uma realização da Prefeitura de Muniz Freire, com o apoio do Governo do Estado e Incaper. Clique aqui e confira matéria com a programação completa da festa.