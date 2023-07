Três em cada quatro estabelecimentos rurais no ES são de agro familiar

A agricultura familiar é a força que move o agro no Espírito Santo. Presente em 75% das propriedades rurais do Estado, a agricultura familiar é uma importante fonte de renda no campo e contribui para a produção de alimentos em todo o Brasil. Reconhecendo a importância desse segmento, o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, vem realizando diversos investimentos, ações e políticas públicas voltadas à agricultura familiar capixaba.

“No Espírito Santo, a agricultura familiar tem grande força na produção de alimentos e nas áreas social, econômica e cultural. Por isso, estamos valorizando ainda mais essa categoria, por meio de iniciativas como o novo Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo, que conta com taxas de juros atrativas, principalmente para o agricultor familiar, que poderá investir na expansão e no aumento da produtividade. Além disso, a Subsecretaria de Agricultura Familiar está organizando e direcionando ações para ampliar as políticas públicas de atendimento aos diversos públicos que compõem a agricultura familiar capixaba”, afirmou o secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli.

Somente na cafeicultura, atividade mais presente nas propriedades rurais do Estado, a agricultura familiar está inserida em 78% dos estabelecimentos com produção de café. Para o agricultor familiar e empresário de Nova Venécia, Guilherme Oliveira, manter viva uma tradição familiar, por meio da criação da própria marca de café Conilon especial, a “Maritacas Coffee”, é uma grande satisfação.

“Sou muito feliz em fazer parte da agricultura familiar. A importância de manter a tradição da família em produzir cafés, e agora trabalhando com cafés especiais e produzindo o meu café, é a realização de um sonho, além de estar perto da natureza e trabalhando para cada dia ter um produto mais sustentável e com todo esse valor agregado”, comentou Guilherme Oliveira.

A agricultura familiar vem sendo reconhecida em todo o mundo. O Dia Internacional da Agricultura Familiar, celebrado em 25 de julho, foi criado em 2014 pela Organização das Nações Unidas para mostrar os desafios enfrentados pelos pequenos agricultores para produzir os alimentos. Além disso, a organização internacional também declarou a Década da Agricultura Familiar, no período de 2019 até 2028, na 72ª Sessão da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a fim de alavancar ações visando ao alcance dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.

Alinhado com os objetivos de desenvolvimento e sustentabilidade mundial, o Espírito Santo conta com iniciativas, como:

Subsecretaria de Agricultura Familiar do Espírito Santo

A Subsecretaria da Agricultura Familiar tem por objetivo ampliar as políticas públicas de atendimento aos diversos públicos que compõem a agricultura familiar capixaba, como pequenos agricultores, pescadores artesanais, comunidades tradicionais e povos originários. A Subsecretaria é estruturada pela Gerência de Projetos e Programas Sustentáveis, Gerência de Desenvolvimento Agrário e Gerência de Comercialização e Programas Sustentáveis.

Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo

O Plano de Crédito Rural para o Espírito Santo dispõe de recursos da ordem de R$ 7,76 bilhões, o maior valor de financiamento da história para apoiar a expansão e o aumento da produtividade de todas as cadeias produtivas da agropecuária no Estado.

O financiamento é voltado para produtores e cooperativas, permitindo o custeio da produção e a comercialização dos produtos. Trata-se de uma linha de crédito que auxilia produtores rurais, associações e cooperativas, com a expansão das operações, os investimentos/custeio da produção e a comercialização dos produtos produzidos.

Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar (Funsaf)

O Fundo Social de Apoio à Agricultura Familiar, o Funsaf, é um mecanismo criado para democratizar o acesso aos recursos financeiros para as associações, cooperativas e organizações de apoio à agricultura familiar do Espírito Santo. O Fundo conta com o apoio técnico e financeiro integrado do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo e do Instituto Capixaba de Pesquisa Assistência Técnica e Extensão Rural, possibilitando a ampliação dos investimentos do Governo do Estado destinados ao fortalecimento da agricultura familiar.

Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura do Espírito Santo. Inédito no País, o programa se baseia no conceito de sustentabilidade, tema que está incluso em todos os eixos de atuação e tem como meta o aumento da produtividade, adequação ambiental e ampliação dos cafés superiores.

Desenvolvido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca, o Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cafeicultura do Espírito Santo é estruturado nos eixos de governança, sustentabilidade, tecnologia, social e agregação de valor, com o objetivo de inserir o Espírito Santo como uma das principais origens de cafés no mundo, sendo reconhecido como referência em produtividade e bem-estar das famílias produtoras.