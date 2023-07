Unidades hospitalares da Unimed Sul Capixaba recebem certificação máxima

Atestando a qualidade da sua prestação de serviço, a Unimed Sul Capixaba acaba de comemorar mais uma certificação, a ONA nível 3, maior colocação possível da Organização. Isso significa que o Hospital Unimed e o Hospital Materno-Infantil passaram por uma rigorosa inspeção e atenderam aos quesitos para serem “Acreditados com Excelência” em critérios como segurança e gestão integrada dos protocolos. Os hospitais da Unimed são os únicos da região Sul do Espírito Santo credenciados com nota máxima.

A Organização Nacional de Acreditação (ONA) é uma instituição brasileira sem fins lucrativos, responsável por desenvolver e gerir os padrões de qualidade e segurança na área da saúde. Sua metodologia é reconhecida internacionalmente pela Sociedade Internacional para a Qualidade nos Cuidados de Saúde (ISQua). A acreditação é um processo voluntário de avaliação da qualidade dos serviços de saúde baseado em critérios pré-definidos. Após a obtenção da acreditação, os serviços de saúde passam por avaliações periódicas durante a vigência do certificado.

A ONA possui três níveis de certificação e, com o compromisso de aprimorar continuamente seus processos, o Hospital Materno-Infantil, que já tinha a certificação no nível 3, manteve o posto de excelência. A unidade já foi certificada com o nível 1 e 2, mas, desde 2016 se mantém com a nota máxima.

O Hospital Unimed também representou uma grande conquista a ser comemorada: com apenas três anos de funcionamento e passando pela primeira vez pelo processo de acreditação da ONA, recebeu a acreditação máxima.

“Estamos extremamente orgulhosos do trabalho que temos desenvolvido nas nossas unidades hospitalares. No Materno-Infantil, já mantemos este patamar de excelência há muitos anos. No Hospital Unimed, não é diferente, em três anos de funcionamento já chegamos no nível 3. O resultado dos nossos esforços está sendo colhido. Ficamos muito orgulhosos com a acreditação por representar o desfecho do nosso trabalho”, comemora a diretora de Recursos Próprios da Unimed Sul Capixaba, Grazielle Grillo.

Com o foco na segurança do paciente e na melhoria contínua dos processos, os hospitais passaram por uma avaliação conduzida por uma Instituição Acreditadora Credenciada (IAC) e por uma equipe de avaliadores habilitada pela ONA. Durante o processo, foram buscadas evidências de conformidade com os padrões do Manual Brasileiro de Acreditação em diversas áreas, incluindo gestão organizacional, qualidade, segurança na assistência prestada, bem como os ciclos de melhorias e a maturidade institucional.

“A obtenção da acreditação ONA nível 3 é um reconhecimento do empenho da equipe dos hospitais em atender aos mais altos padrões de qualidade e excelência na assistência à saúde. Nesses momentos vemos o quanto a equipe está comprometida, como o sangue verde está pulsando nas veias. Cada um está de parabéns, esta vitória é nossa e para os nossos clientes também”, conta Grazielle.