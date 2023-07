VÍDEO | Pavimentação da Rodovia Castelo x Muniz Freire será inaugurada no sábado (29)

No próximo sábado (29), o governador Renato Casagrande (PSB), vai inaugurar a pavimentação da Rodovia ES 379, que liga os municípios de Castelo e Muniz Freire. A obra, que é a realização de um sonho dos moradores da região e do próprio governador, tinha sido retomada pelo Governo do Espírito Santo em 2019.

“A luta por essa estrada é antiga. Começar uma obra desse porte tem que ter coragem! Retomamos essa obra em 2019 e tínhamos que fazer para mostrar que tem viabilidade. A estrada de Castelo a Muniz Freire, além de ser um sonho dessas comunidades, era um sonho pessoal, meu! E, enfim, depois de muita luta e trabalho de muitos, ela ficou linda e vamos inaugurá-la!”, disse Casagrande.

Serão inaugurados os trechos: Castelo x Morro Vênus (ES 165/Rodovia Carlos Roberto Schettino) e Morro Vênus x Muniz Freire (ES 379/Rodovia João Thomaz de Souza).

A solenidade de inauguração terá início às 8h, em frente ao Comercial Esporte Clube, em Castelo, e o governador seguirá pela via em direção a Muniz Freire. No caminho, ele vai parar no Mirante da comunidade de São Cristóvão para cumprimentar os moradores.