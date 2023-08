Vídeo: piloto sem habilitação colide com carro e fica em estado grave

Na manhã desta segunda-feira (31), uma colisão foi registrada no centro de São Gabriel da Palha envolvendo uma motocicleta com três ocupantes e um veículo de passeio.

O condutor da moto não possuía CNH. Ele ficou ferido e foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao hospital do município. Logo após, o homem foi transferido para Colatina devido ao quadro de saúde que piorava e os ferimentos graves, não sendo possível realizar o teste do bafômetro.

O condutor do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de álcool. Não houve outros feridos.

