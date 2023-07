VÍDEO| PRF surpreende motorista de aplicativo transportando drogas no ES

A Polícia Rodoviário Federal (PRF), durante patrulhamento tático com foco no Combate ao Tráfico de Armas e Drogas nas divisas do Espírito Santo, na madrugada desta quinta-feira (27) visualizou o veículo HYUNDAI/HB-20, cor branca, na altura do KM-82, da rodovia federal BR-259, que trafegava em velocidade incompatível com a regulamentada pela via. Diante disso foi dada ordem de parada, que prontamente fora obedecida pelo condutor, um homem de 29 anos, morador de Colatina.

Durante a abordagem, o condutor demonstrou um certo nervosismo, não sabendo precisar de onde estaria vindo e para onde estaria indo e nem qual a motivação da viagem, sendo que, num primeiro momento informou que trabalha como UBER e estaria vindo do município de Baixo Guandu, local em que teria deixado uma passageira.

Logo em seguida mudou a versão e disse que estaria vindo do Rio de Janeiro/RJ, e que estava resolvendo questões relativas ao seu passaporte naquele município. Diante disso, fora realizada fiscalização minuciosa no interior do veículo utilizando-se de Técnicas de Fiscalização Avançada (TFA), sendo que, ao se retirar o forro da porta traseira direita, fora localizada uma pequena porção contendo 15 (quinze) munições, que estavam envoltas em uma bermuda. Além disso, no mesmo local havia um tablete de substância que, por sua cor, odor, formato e embalagem, assemelha-se ao entorpecente popularmente conhecido como “crack”. Indagado novamente, o conduzido informou que deixou o veículo em um local no Rio de janeiro que não sabe precisar o nome e que alguém o teria pego e colocado o entorpecente.

Disse ainda que receberia a quantia de 3 mil reais para levar o carro até Colatina, sendo que o deixaria com as chaves na ignição em uma praça, no centro da cidade, para que outra pessoa retirasse o ilícito. Devido aos fatos acima narrados configurarem, em tese, o crime de tráfico de drogas, o envolvido foi conduzido, sem lesões, e com o uso de algemas, juntamente com o veículo e os ilícitos localizados, até a Delegacia de Polícia Civil de Colatina, para a tomada dos demais procedimentos legais cabíveis.

Ressalta-se ainda que o conduzido informou que o veículo está no nome de sua namorada, mas que ele é o possuidor (responsável) do bem.