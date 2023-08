🥶 Esfriou aí? Temperaturas diminuem mais nesta segunda (28) no ES

Desde o √ļltimo s√°bado (26) o clima mudou radicalmente em boa parte do pa√≠s e tamb√©m no Esp√≠rito Santo. Uma massa de ar frio que veio da Argentina derrubou as temperaturas, trazendo al√©m do frio, chuva.

E nesta segunda-feira (28) o tempo segue bem inst√°vel e com previs√£o de chuva ao longo do dia pelo Estado. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assist√™ncia T√©cnica e Extens√£o Rural ‚Äď Incaper, as temperaturas diminuem ainda mais em todas as regi√Ķes capixabas.

Na Grande Vit√≥ria, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Temperatura m√≠nima de 19 ¬įC e m√°xima de 24 ¬įC. Vit√≥ria: m√≠nima de 20 ¬įC e m√°xima de 23 ¬įC.

Na Regi√£o Sul, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Nas √°reas menos elevadas: temperatura m√≠nima de 17 ¬įC e m√°xima de 20 ¬įC. Nas √°reas altas: m√≠nima de 12 ¬įC e m√°xima de 19 ¬įC.

Na Regi√£o Serrana, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Nas √°reas menos elevadas: temperatura m√≠nima de 14 ¬įC e m√°xima de 20 ¬įC. Nas √°reas altas: m√≠nima de 13 ¬įC e m√°xima de 18 ¬įC.

Na Regi√£o Norte, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Temperatura m√≠nima de 20 ¬įC e m√°xima de 24 ¬įC.

Na Regi√£o Noroeste, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Nas √°reas menos elevadas: temperatura m√≠nima de 18 ¬įC e m√°xima de 23 ¬įC. Em Manten√≥polis e Alto Rio Novo: m√≠nima de 16 ¬įC e m√°xima de 20 ¬įC.

Na Regi√£o Nordeste, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. Temperatura m√≠nima de 20 ¬įC e m√°xima de 24 ¬įC.