13º Encontro de Bandas e Fanfarras neste domingo (27) em Venda Nova

O 13º Encontro de Bandas e Fanfarras de Venda Nova (Ebanfaven) está se aproximando. No dia 27 de agosto, a partir das 9 horas, o Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”, abrirá suas portas para celebrar a harmonia musical e o talento de mais de 705 componentes de 15 bandas e fanfarras de todo o Estado. Uma ocasião aguardada com grande expectativa, uma vez que o último encontro na cidade ocorreu em 2009.

Com realização da Prefeitura de Venda Nova por meio da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Artesanato, o Ebanfaven enaltece o engajamento e a dedicação das comunidades musicais locais. Não se trata de uma competição, mas sim de um desfile de apresentações que exalam paixão pela música e orgulho por representar suas respectivas localidades.

A banda anfitriã, a Emiliano Pedrino Lorenção, com 32 anos de história, dará as boas-vindas aos participantes. Cada banda terá oportunidade de apresentar uma música de entrada e mais 20 minutos próximo ao palco para sua performance.

Segundo o maestro da banda Emiliano Pedrino Lorenção, Jorge Pereira, o Ebanfaven transcende as faixas etárias, unindo músicos de todas as idades. Dos mais jovens, a partir de nove anos, até os adultos, o evento abraça uma diversidade de categorias que vão desde infantis até a máster.

O encontro também tem a honra de receber uma representação vinda de Campos (RJ), acrescentando um toque de diversidade regional à celebração musical.

O prefeito, Paulinho Mineti, elogiou o engajamento da comunidade e comentou. “Esses números são mais do que estatísticas. Eles representam o espírito de cooperação e a dedicação incansável de nossa comunidade para apoiar as instituições locais. Estou extremamente orgulhoso do que alcançamos juntos nesta Festa de Rodeio e grato por ver o impacto positivo que estamos fazendo em nossas instituições e no município como um todo”.

Ordem das apresentações do 13º Ebanfaven:

09h- Abertura oficial do evento com a presença de autoridades (Hino Nacional e hasteamento das bandeiras)

09h20- Banda Marcial de Bom Jesus do Norte

09h45- Banda Marcial Dalza Afonso Barbosa (Afonso Cláudio)

10h10- Banda Marcial Gerson Camata (São Domingos do Norte)

10h35- Banda Marcial Valdici Alves (Cariacica)

11h- Banda de Percussão Comuzzb (Baixo Guandu)

11h25- Banda Marcial Paulo Mares Guia (Vila Velha)

11h50- Banda Marcial Avides Fraga (Muqui)

12h15- Corporação Musical Comuti (Iúna)

12h40- Banda Marcial Araci de Oliveira (Itaoca Pedra – Cachoeiro de Itapemirim)

13h05- Corporação Musical Bamuq (Muqui)

13h30- Banda Marcial E.T.E.A.A.S (Campos dos Goytacazes)

13h55- Banda Marcial Emiliano Pedrino Lorenção (Venda Nova do Imigrante)

14h20- Banda Marcial Olímpio Bezerra (Linhares)

14h45- Banda Marcial Manoel Carlos Miranda (Serra)

15h25- Corporação Musical Comudi (Itapemirim)

16h- Entrega dos certificados, medalhas e troféus