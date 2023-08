Conferência discute cultura das montanhas capixabas em Venda Nova

A Conferência será realizada no dia 05 de setembro de 2023, no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, em Venda Nova do Imigrante. Com o tema “Democracia e Direito à Cultura”, o encontro vai reunir representantes dos municípios de Afonso Cláudio, Brejetuba, Castelo, Conceição de Castelo, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante, para debater questões essenciais relacionadas à cultura e ao desenvolvimento artístico da região das Montanhas Capixabas.

O encontro proporcionará a troca de experiências, debates e discussões acerca de políticas culturais, incentivos, preservação do patrimônio histórico e artístico, além de ações para fomentar o turismo cultural na área.



Dia: 05 de setembro de 2023

Local: Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, Rua dos Ipês, n° 38, Vila Betânia, Venda Nova do Imigrante

Horário: 8h às 16h

Programação

08h – Recepção

08h30 – Abertura Oficial com apresentações culturais

08h50 – Palestra “Sistema de Cultura”, com Renata Weixter, presidente do Forcult;

10h10 – Apresentação dos eixos de debate dos GTs

10h20 – Abertura dos GTs

12h – Almoço

13h – Apresentação Cultural

13h20 – Fechamento dos GTS e eleição dos delegados

14h30 – Intervalo

15h – Palestra “A importância do MEI na profissionalização do agente cultural”, com Marcos Secchin, do Sebrae

16h – Encerramento



O evento é gratuito e aberto a toda população. As vagas são limitadas e para participar é necessário preencher um formulário.



Clique AQUI para preencher o formulário