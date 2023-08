1ª Mostra Audiovisual de Metaverso chega em Vitória; saiba como participar

Em ação inédita no Espírito Santo, o Movimento Cidade leva para a quinta edição do Festival MC uma mostra de filmes com tecnologia de realidade virtual. A Mostra MC.Metaverso Brasil – Territórios Brasileiros, que está sendo realizada em várias cidades, chegará também em Vitória; a ideia é promover aos participantes uma experiência imersiva com os cinco filmes da mostra, dentro do metaverso. O Festival MC acontece nos dias 18 e 19, no Centro Cultural Carmélia, em Vitória, com entrada gratuita.

A mostra contará com cinco obras em 360º que propõem experiências imersivas e sensoriais, reproduzindo a realidade por meio de dispositivos digitais durante o Festival MC. O público poderá participar por ordem de chegada. A experiência acontecerá dentro de estruturas chamadas de cabaça – que remetem a uma bolha inflada e são construídas com materiais biodegradáveis.

Em uma parceria entre as produtoras capixabas MC Projetos Criativos e ES Brazil, com o patrocínio parceria da META, os filmes serão exibidos dentro do ambiente virtual do metaverso, permitindo que o público explore novas possibilidades de interação.

Cada obra, uma experiência imersiva

Na Mostra MC.Metaverso, o público poderá assistir obras como “O Chamado do Mar”, de Ana Teixeira e Lara Sousa, um filme que explora a linha tênue entre sonho e realidade, e “Fazedores de Floresta,”, de Tadeu Jungle, um mergulho em realidade virtual na experiência do Instituto Socioambiental (ISA) e da Rede de Sementes do Xingu.

Já o filme “Água de Beber”, de Filipe Gontijo e Henrique Siqueira, recria o episódio em que Tom Jobim e Vinicius de Moraes foram a Brasília, em setembro de 1960. A quinta obra a participar da mostra é “Onde Brincam as Crianças da Maré?”, de Agatha Fiúza, Josinete Andrade, Lília Arcanjo, Liliam Fabrício, Tamires Santos da Silva e Rayssa Cândido Alexandre da Silva.

“Cidade Terra” é o tema desta edição do Festival MC. O Movimento Cidade busca refletir e alertar que todos temos direito à terra e à cidade. Para aquecer esse debate, o jornalista André Trigueiro, da Globo News e do Jornal Nacional, participa de um bate-papo na manhã do dia 19 (sábado), com mediação da jornalista Luanna Esteves. Já a programação audiovisual e musical contam com quase 20 horas de programação, dividida em três mostras de cinema, shows de Liniker, Djonga e Rico Dalasam; batalha de slam e dança urbana, dentre outras intervenções artísticas.

A doação de alimentos será necessária na entrada do festival e os donativos serão enviados para as comunidades do entorno do Carmélia. O Festival MC tem patrocínio Master do Instituto Cultural Vale. Patrocínio da Budweiser, Smartfit e Grupo Tristão. A concepção é da produtora Movimento Cidade Projetos Criativos e a Realização da Puri Produções, por meio da Lei Incentivo à Cultura Federal, do Ministério da Cultura (MinC), por meio da Lei de Incentivo à Cultura Capixaba (LICC), da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult-ES).