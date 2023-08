3º Batalhão da PM inicia festividades em comemoração ao seu aniversário

No mês de Agosto de 2023, o 3º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo, com sede em Alegre, comemora seu 49º aniversário. Em comemoração, a unidade preparou a “Olimpíada Interna do 3º BPM”, com diversas atividades que serão desenvolvidas durante o mês.

Haverá disputas nas modalidades de Futebol, Cabo de Guerra, Cross Training, Torneio de Tiro e subida ao Pico do Caparaó, encerrando com a solenidade militar, programada para o dia 17/08, às 10h, no pátio da unidade, ocasião em que o comandante, tenente-coronel Fabrício Dutra, receberá as autoridades e convidados.

As competições têm como objetivo integrar ainda mais o efetivo, promovendo a prática de esporte e desenvolvendo o espírito de corpo e de camaradagem. A solenidade, que contará com autoridades civis e militares, terá homenagens aos destaques operacionais, aos militares da reserva remunerada e agraciará os “Amigos do 3º Batalhão”, pessoas que contribuem para melhorar a prestação do serviço à sociedade.

História

O 3º Batalhão da Polícia Militar foi instalado no município de Alegre em 17 de agosto de 1974 e em decorrência da Lei nº 5.514, de 13 de novembro de 1997, passou a denominar-se Batalhão “José Marcos Guedes”, em homenagem justíssima ao nosso saudoso companheiro, Ten Cel PM José Marcos Guedes, ex Comandante da Unidade, na qual serviu durante quase toda a sua “vida policial militar, vindo a falecer em 30/05/1997.

Hoje, o Terceiro Batalhão é responsável pela segurança pública não só de Alegre, mas também dos municípios de Bom Jesus do Norte, Dores de Rio Preto, Divino de São Lourenço, Guaçuí, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, no firme propósito de defender os valores da sociedade.