À luz do dia! Homem é preso após furtar camisas de loja em Cachoeiro

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM), na tarde da última quarta-feira (23), após furtar camisas esportivas em uma loja de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com informações da GCM, o homem foi até a loja e pediu para provar algumas roupas no provador. Depois de alguns segundos, saiu do provador dizendo que ia pegar o cartão para efetuar o pagamento e, em seguida, saiu correndo com as camisas na mão.

Um funcionário da loja saiu correndo atrás do homem. Com ele, foi encontrado uma camisa da marca Nike de manga comprida de cor preta, uma camisa da Nike de cor preta com capuz, uma camisa do Palmeiras de cor verde, uma camisa azul com amarelo da marca Adidas. Também foram encontrados três camisas do Flamengo com etiquetas que não pertencia a loja na qual ele tinha furtado anteriormente.

O homem foi conduzido pela Guarda Civil Municipal até a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro, onde ficará à disposição da justiça.