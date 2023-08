Ação da Secretaria da Fazenda de Cachoeiro é bem avaliada por contribuintes

Neste mês de julho, a Secretaria Municipal de Fazenda de Cachoeiro (Semfa) deu início a uma série de ações itinerantes com o objetivo de aproximar os cidadãos dos serviços oferecidos pela pasta, e a iniciativa foi bem recebida por quem procurou atendimento.

Nos bairros Ferroviários e Jardim Itapemirim, primeiros contemplados pelo projeto, uma pesquisa de opinião da Ouvidoria Geral do Município revelou que 97,1% dos entrevistados avaliaram a iniciativa como “ótima ou boa”.

Durante as ações, que contaram com suporte de uma unidade móvel da Semfa, servidores da pasta realizaram mais de 100 atendimentos relacionados a impostos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Até outubro, mais três bairros e dois distritos serão contemplados com a ação. Confira o cronograma abaixo.

“Acreditamos que é fundamental levar os serviços públicos até os cidadãos, facilitando o acesso e ouvindo suas demandas. Ações dessa natureza nos permitem entender melhor as necessidades da comunidade e nos aproximar daqueles que contam conosco para o desenvolvimento do município”, destaca o secretário municipal de Fazenda de Cachoeiro, Márcio Guedes.

Cronograma da unidade móvel da Semfa

09 e 10 de agosto – Itaoca – Cras do bairro

23 e 24 de agosto – Village da Luz – UBS do bairro

13 e 14 de setembro – Vargem Grande de Soturno – UBS do bairro

27 a 29 de setembro – Aeroporto – Parque de Exposição

18 e 19 de outubro – Vila Rica – UBS do bairro