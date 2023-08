Acaps promove capacitação para açougueiros dos supermercados

Um total de 25 açougueiros, auxiliares e encarregados da seção de carnes dos supermercados do Estado irá participar de uma capacitação promovida pela Associação Capixaba de Supermercados (Acaps).

O curso será realizado na próxima quarta-feira, 23 de agosto, das 9h às 17h, no Show Room da FG Equipamentos, em Vitória.

O instrutor será Felipe Perrone, consultor técnico na Frisa e especialista em processos produtivos, comerciais e varejistas na cadeia de proteína animal. No curso, ele irá ajudar os profissionais a aperfeiçoarem o trabalho por meio de informações e demonstrações práticas. O objetivo é estimular a adoção de novas técnicas operacionais e comportamentais no dia a dia, visando a prevenção de perdas, um atendimento diferenciado ao cliente e maior lucratividade na seção.

A programação do curso será formada pelos seguintes temas: Contaminação alimentar (física, química, contaminação cruzada, etc.), Legislação federal e estadual, Tecnologia da carne, Características da carne, Cortes tradicionais e especiais, Apresentação dos produtos, Adequação nas bandejas, Exposição nos balcões, Prevenindo as Perdas na Seção e Atendimento ao cliente.

A capacitação é resultado de uma parceria da Acaps com a Frisa e a FG Equipamentos.