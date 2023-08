Acesso Cidadão: mais simplicidade para usar serviços digitais do Governo

O Acesso Cidadão – ferramenta de login do Estado do Espírito Santo está integrada ao GOV.BR. A mudança visa incentivar os usuários a fazer o login pelo GOV.BR (portal do Governo Federal que facilita o acesso dos cidadãos a centenas de serviços públicos).

Assim, os usuários terão acesso, logando-se uma única vez, aos serviços digitais tanto do Poder Executivo Estadual quanto do Governo Federal. Desenvolvido pelo Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), o Acesso Cidadão é fundamental para o acesso aos serviços digitais fornecidos pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran| ES), nas áreas de Habilitação, Veículos e Infrações.

Além disso, permite o acesso a sistemas, como o e-Docs (tramitação eletrônica de documentos e processos do Poder Executivo Estadual) e o e-OUV (centraliza demandas encaminhadas pelos cidadãos à Ouvidoria-Geral do Governo do Estado).

Estando logado no GOV.BR é possível também utilizar o Agenda-ES, que permite a marcação on-line de serviços presenciais (emissão da carteira de identidade, atendimento no Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-ES), visita a parques estaduais, entre outros).

A solução ainda propicia o uso do sistema de inscrição e seleção em processos seletivos de designação temporária do Governo do Estado; e a participação no Programa Nota Premiada Capixaba, responsável por incentivar a educação fiscal dos capixabas.

Agora, fazendo o login pelo GOV.Br é possível utilizar os serviços do Portal do Servidor; do e-Certificado – para emissão de certificados de participação em cursos da Escola do Serviço Público do Espírito Santo (Esesp); e dos Programas Jovens Valores e Nossa Bolsa.

Para o presidente do Prodest, Marcelo Azeredo Cornélio, a integração do Gov.br e Acesso Cidadão é um exemplo de como a tecnologia pode facilitar a vida dos capixabas. “Se cada serviço digital tivesse uma senha exclusiva, estaríamos tornando o uso deles muito mais complicado para a população. Felizmente, pensamos nesta solução para agilizar o uso, tornando a experiência do usuário muito mais simples e prática”, destacou.

Atualmente, o Acesso Cidadão contabiliza mais de 2,4 milhões de usuários. Esse número corresponde a aproximadamente 63% da população capixaba, que é de 3,83 milhões de habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).