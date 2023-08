Acidente entre caminhão e caminhonete mata duas pessoas na BR 259 no ES

Um acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete foi registrado na tarde desta terça-feira (22), por volta das 13h, na BR 259, em Baunilha, no município de Colatina.

De acordo com a PRF, o acidente envolveu um caminhão e uma caminhonete Fiat Toro de cor branca no Km 39. O motorista e o passageiro da caminhonete não resistiram aos ferimentos e morreram. O estado de saúde do motorista do caminhão não foi divulgado.

A ocorrência segue em andamento. Mais informações em instantes.